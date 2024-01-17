Двух агрессивных псов отловили на улице майора Филипова во Владивостоке

На улице Майора Филипова 16 января отловили безнадзорных собак. Причиной стали массовые сообщения в социальных сетях о животных, которые ведут себя агрессивно по отношению к людям и даже повредили автомобили.

Как сообщает пресс-служба мэрии, кинологи оперативно отреагировали на жалобы и, выехав на место, отловили двух собак крупного размера, которых ранее бросили строители. Пойманные животные будут кастрированы, вакцинированы и отправлены в приют на постоянное жительство.

Как сообщили в управлении городской среды, отлов продолжается. Его проводит привлеченная подрядная организация ООО «ВетЭлит». Сейчас бригады по отлову бродячих собак работают во Владивостоке на улицах Шошина, Выселковой, Аллилуева, Добровольского.

Собак ловят с помощью клетки-ловушки, в которую их заманивают специальными лакомствами. После отлова животное отправляют в приют, где оно находится в карантинной зоне десять дней, а затем проводят стерилизацию и вакцинацию. Через 21 день, если собака не проявляет агрессии, ее выпускают в прежнее место обитания. Если агрессия все-таки замечена, собака остается на постоянное жительство в приюте.