Двух агрессивных псов отловили на улице майора Филипова во Владивостоке

На улице Майора Филипова 16 января отловили безнадзорных собак. Причиной стали массовые сообщения в социальных сетях о животных, которые ведут себя агрессивно по отношению к людям и даже повредили автомобили.
Как сообщает пресс-служба мэрии, кинологи оперативно отреагировали на жалобы и, выехав на место, отловили двух собак крупного размера, которых ранее бросили строители. Пойманные животные будут кастрированы, вакцинированы и отправлены в приют на постоянное жительство.
Как сообщили в управлении городской среды, отлов продолжается. Его проводит привлеченная подрядная организация ООО «ВетЭлит». Сейчас бригады по отлову бродячих собак работают во Владивостоке на улицах Шошина, Выселковой, Аллилуева, Добровольского.
В столице Приморья постоянно ведется комплексная работа по отлову, вакцинации и стерилизации бездомных животных. В 2023 году было отловлено более 1600 собак, сообщила мэрия.