Цены на китайские авто с пробегом выросли на 102 процента: причины

«Средняя цена на подержанные китайские автомобили за 2023 год возросла в два раза и составила около 1,8 миллиона рублей», — сообщает портал «Дром».
Отмечается, что китайские производители активно работают над повышением качества своих автомобилей, растет и стоимость машин. Кроме того, «китайцы» становятся все более популярными среди российских автолюбителей. При этом средняя цена новых моделей увеличилась на 15−16%.
Напомним, 2023 год стал рекордным по повышению стоимости автомобилей в России. Это касалось не только иномарок, но и машин отечественного производства. В новом году ожидать стабилизации или снижения цен не приходится. Экономическая ситуация будет зависеть от инфляции и государственных мер по стимулированию автопрома и авторынка.