Цены на китайские авто с пробегом выросли на 102 процента: причины

Напомним, 2023 год стал рекордным по повышению стоимости автомобилей в России. Это касалось не только иномарок, но и машин отечественного производства. В новом году ожидать стабилизации или снижения цен не приходится. Экономическая ситуация будет зависеть от инфляции и государственных мер по стимулированию автопрома и авторынка.