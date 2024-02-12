Эксперт дала рекомендации по выбору агентства недвижимости

«Агентство предоставляет полный спектр услуг. Агентство недвижимости должно ‎под ключ закрывать все ваши вопросы по сделке: в режиме одного агентства вы можете продать, получить одобрение ипотеки, получить страхование жизни и так далее. В некоторых агентствах можно даже заказать ремонт квартиры, которую ты покупаешь, и включить его стоимость в ипотеку. Такой подход ускоряет процесс сделки и делает ее более безопасной, потому что вам не нужно искать других контрагентов для разных услуг», — сказала Столбова.