В Роспотребнадзоре рассказали, каким гриппом болеют омичи

В Роспотребнадзоре по Омской области сообщили о заболеваемости омичей с 8 по 14 января. По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 15 075 случая заболевания вирусными инфекциями.
Чаще всего омичи болеют гриппом. На долю гриппа приходится свыше 90% случаев заболеваний. При этом чаще всего заболевшим диагностируют грипп штамма А — 89% в пейзаже циркулирующих вирусов, ещё 2,3% болеют вирусом группы B.
По данным ведомства, отличительным признаком гриппа является температура 38,5 — 39,0°С, иногда выше с первых часов болезни, но у некоторых пациентов грипп протекает с субфебрильной (37,1−37,9°С) или даже с нормальной температурой тела.
Болезнь может оставлять после себя различные осложнения. Чаще всего грипп действует губительно на сердечно-сосудистую систему, приводя к развитию миокардитов или к быстрому прогрессированию имеющейся хронической патологии.