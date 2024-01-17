В Роспотребнадзоре рассказали, каким гриппом болеют омичи

Чаще всего омичи болеют гриппом. На долю гриппа приходится свыше 90% случаев заболеваний. При этом чаще всего заболевшим диагностируют грипп штамма А — 89% в пейзаже циркулирующих вирусов, ещё 2,3% болеют вирусом группы B.