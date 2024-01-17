В Москве проруби для крещенских купаний подготовят в 11 парках

«Для горожан оборудуют безопасные сходы к воде, поручни для спуска и подъема, а также теплые помещения и шатры, где можно будет переодеться и согреться. В этом году проруби подготовят на 11 парковых и природных территориях. Крещенские купания пройдут 18 и 19 января», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что следить за безопасностью горожан будут спасатели, полицейские и медработники. Все водоемы проверили специалисты Роспотребнадзора на предмет безопасности дна и качества воды. К майнам пригласят священнослужителей — они проведут праздничный молебен и освятят воду. В частности, в парке «Сокольники» крещенские купания пройдут на Нижнем Майском пруду (Олений пруд № 5), где будут организованы две майны, купания начнутся в 21:30 18 января и продолжатся 19 января.
Купания в парке «Фили» организуют на набережной и в акватории Москвы-реки возле поисково-спасательной станции «Кунцево», окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В парке «Северное Тушино» две майны оборудуют неподалеку от пляжа в акватории Химкинского водохранилища. Еще две проруби подготовят на территории зоны отдыха «Левобережье», в музее-заповеднике «Царицыно» майны подготовят на Верхнем Царицынском пруду. Прорубь в усадьбе Воронцово появится на Большом Воронцовском пруду у малого пирса.
Шесть прорубей подготовят в зоне отдыха «Борисовские пруды», их обустроят неподалеку от центрального пляжа. Также купели будут организованы в ландшафтном парке «Митино», в Терлецком лесопарке на Ольховом пруду, на территории памятника природы «Серебряный бор», в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево». Юные москвичи, не достигшие совершеннолетия, смогут принять участие в крещенских купаниях в сопровождении взрослых.
«С собой всем посетителям следует взять полотенце, купальный костюм и нескользящие сланцы. Также пригодятся халат, сменная одежда, шерстяные носки и шапка: после выхода из воды и переодевания теплые сухие вещи помогут согреться и уберегут от простуды», — добавили в пресс-службе.