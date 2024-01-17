В Москве проруби для крещенских купаний подготовят в 11 парках

Купания в парке «Фили» организуют на набережной и в акватории Москвы-реки возле поисково-спасательной станции «Кунцево», окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В парке «Северное Тушино» две майны оборудуют неподалеку от пляжа в акватории Химкинского водохранилища. Еще две проруби подготовят на территории зоны отдыха «Левобережье», в музее-заповеднике «Царицыно» майны подготовят на Верхнем Царицынском пруду. Прорубь в усадьбе Воронцово появится на Большом Воронцовском пруду у малого пирса.