Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и девяти областях Казахстана на среду

В Жамбылской области 17—19 января на юге, в горных районах ожидается туман. 17 января ночью, 19 января днем на юге, в горных районах области гололед. 17 января на северо-востоке, в горных районах области, 19 января на юго-западе, в горных районах области низовая метель. 17—19 января ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. В Таразе 17—19 января ночью и утром ожидается туман. 19 января днем гололед.