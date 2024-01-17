Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и девяти областях Казахстана на среду

«В Алматы 17 января временами ожидаются туман, гололед. В Конаеве 17 января временами ожидаются туман, гололед. В Алматинской области на юге, в горных районах временами ожидаются туман, гололед», — говорится в сообщении.
В Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер днем в центре области 15−20 м/с. В Кызылорде 17 января ожидается северо-восточный, восточный ветер днем порывы 15−20 м/с.
В Туркестанской области на юге, в горных и предгорных районах ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на горных перевалах области 15−20 м/с. В Шымкенте 17 января ночью и утром временами ожидается туман. В Туркестане 17 января ночью и утром временами ожидается туман.
В области Жетысу на юге, в центре, горных районах временами ожидается туман, гололед. В Талдыкоргане 17 января ожидается гололед.
В Мангистауской области на западе, севере ожидается гололед. Ветер юго-восточный, восточный ночью и утром на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. В Актау 17 января ожидается ветер юго-восточный, восточный ночью и утром порывы 15−20 м/с.
В Атырауской области на западе, севере ожидается метель. На западе, севере, днем на юге области гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на большей части области 15−20 м/с. В Атырау 17 января днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15−18 м/с.
В Жамбылской области
В Актюбинской области днем на западе, севере ожидается метель. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе, днем на большей части ожидается низовая метель. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. В Уральске 17 января днем ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 18 м/с.