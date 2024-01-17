Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, существенных осадков не будет. Местами сгустится слабый туман. Ветер западный с переходом на южный 4−9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит −5…-11°С, по юго-западу будет не так холодно: −1…-4°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гололедицы — затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске и Могилеве в среду будет достаточно холодно — столбик термометра опустится до отметки −8…-10°C. В этих городах сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. В белорусской столице возможен слабый туман. Ветер южный 4−9 м/с.
В Гомеле будут схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, −7…-9°C, ветер юго-восточный 3−8 м/с.
В Гродно также переменная облачность и без существенных осадков, но не так холодно — от −3°C до −5°C. В областном центре синоптики тоже прогнозируют слабый туман. Ветер юго-восточный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.
Выше всего температура воздуха ожидается сегодня и в Бресте. В городе над Бугом термометры покажут −1…-3°C. Сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.