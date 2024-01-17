В Волгограде смели с полок магазинов яйца по 86 рублей за десяток

Пока это касается только категории C2. Местные жители сметают с полок яйца и более высокой категории.
В Волгоградской области стоимость куриных яиц пошла на спад. В магазинах можно заметить десяток категории C2 за 86 ₽ Цена яиц категории C1 также опустилась ниже 100 ₽ и стала 95 ₽
Местные жители пользуются шансом и покупают товар с двухзначным ценником. Повышенным спросом пользуются категории C1 и C2. Волгоградцы сметают с полок магазинов яйца дешевле 100 рублей.
Напомним, накануне Нового года средняя цена яиц взлетела до 130 рублей. В магазинах можно было увидеть отборную категорию дороже 150 рублей. В прокуратуре начали проверку значительного повышения цен на продукт.