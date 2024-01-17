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Топ-5 главных новостей в Молдове 17 января

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 17 января 2024 года.
Сейчас в Ричмонде: -7° 2 м/с 73% 759 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

1. Опять с утра нас ждут пробки и разбитые колени: Молдову накроет густой туман, а на улицах будет сплошной каток.

2. Обыкновенные рвачи: В Кишиневе таксисты требуют почти 800 леев за поездку по городу.

3. Раскрыт главный секрет ПАС в Молдове: «Главное в этих “хороших людях”, оказавшихся у власти, это то, что они дураки».

4. Во всем, что в Молдове есть плохого, виновата советская власть: Евгения Догу хотели превратить в «руку Кремля», а Эминеску клепали на советские же рубли.

5. В Молдову уже не пускают собственных граждан: Жителю Приднестровья запретили въезд в страну — «он не смог назвать причину приезда».