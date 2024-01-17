В Иркутске найдена вакансия с зарплатой 500 тысяч рублей

Аналитики службы исследований hh.ru напомнили о том, что по итогам декабря 2023 года средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 55,6 тыс. рублей. А в 2022 году за этот же период, она была меньше на 14%.
Но есть вакансии, которые значительно выбиваются из статистики. К примеру, в одну из частных стоматологических клиник требуется хирург-имплантолог, которому работодатель предлагает зарплату от 500 000 рублей. Объявление размещено на официальном сайте учреждения.
Для того, чтобы работать на такой высокооплачиваемой должности требуется высшее образование и опыт работы от трех до шести лет, а также ответственность, коммуникабельность, работоспособность и владение ПК. Компания отмечает, что платят хорошо, но требования у них значительно выше, чем в остальных клиниках.
— Например, 63% сибиряков хотя бы раз в жизни разговаривали с начальником по поводу повышения зарплаты. Причем мужчины поднимали этот вопрос чаще, нежели женщины. По возрасту самым требовательным соискателям 35−44 года и 45−54 года. А среди профсфер с запросом на увеличения зарплаты обращаются в основном специалисты по стратегиям и инвестициям, строители и специалисты по закупкам, а также HR-специалисты. Реже остальных — медики и специалисты по безопасности, — говорят эксперты.
Самые частые аргументы при этом — успехи в работе, получение новых навыков, и предложение работы в другой компании, где зарплата выше. Редко в качестве аргументов используют долгое отсутствие повышения зарплаты.
Кстати 48% жителей области после разговора с начальником добились роста заработной платы.