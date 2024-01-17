В Иркутске найдена вакансия с зарплатой 500 тысяч рублей

— Например, 63% сибиряков хотя бы раз в жизни разговаривали с начальником по поводу повышения зарплаты. Причем мужчины поднимали этот вопрос чаще, нежели женщины. По возрасту самым требовательным соискателям 35−44 года и 45−54 года. А среди профсфер с запросом на увеличения зарплаты обращаются в основном специалисты по стратегиям и инвестициям, строители и специалисты по закупкам, а также HR-специалисты. Реже остальных — медики и специалисты по безопасности, — говорят эксперты.