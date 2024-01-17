В университетах Красноярска вырастет цена за обучение студентов

Красноярские университеты поднимут стоимость обучения. Об этом сообщает «Проспект Мира». По данным издания, в СФУ ценник на учебу вырастет в среднем на 10% для первокурсников и на 4,5% для старших курсов.
У роста цен есть несколько причин — это увеличение зарплаты преподавателей, рост коммунальных расходов, содержание кампусов и инфляция. Точная стоимость обучения станет известна не раньше февраля.
Что касается других красноярских университетов, то стоимость обучения в КГПУ пока неизвестна. Стоимость должны огласить в феврале. В СибГУ имени М. Ф. Решетнева ответили, что повышать ценник на обучение студентов не планируют.