Терапевт рассказала, как метеозависимым людям пережить резкие перепады погоды

Резкие скачки температуры от больших минусов до «каля нуля», характерные для нынешней белорусской зимы, могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом предупредила врач-терапевт Оксана Гуторова.
«Когда изменение погодных условий происходит постепенно, организм успевает приспособиться, в противном случае он испытывает стресс, проявляющийся различными болезненными реакциями. Разнообразие этих реакций зависит от таких параметров как температура, атмосферное давление и влажность. Наиболее значимым из них является температура», — рассказала Гуторова.
По словам врача, при резком снижении температуры у человека происходит спазм кровеносных сосудов, появляются головная боль, перебои в работе сердца, бессонница. Кроме этого, могут ныть суставы, усиливается кашель и одышка.
Оттепель тоже обостряет хронические заболевания, а так как организм «устает» подстраиваться под перепады, иммунная система дает сбой, что приводит к повышению риска возникновения простудных заболеваний, добавила врач.
Что делать при перепадах температуры
Чтобы обезопасить себя и помочь организму справиться с капризами природы, терапевт дает несколько несложных рекомендаций. Так, не будет лишней легкая физическая нагрузка — движения улучшают кровообращение. Хорошее воздействие на организм оказывают травяные чаи и отвар шиповника, а для хорошего сна подойдут препараты мелатонина.
Для поддержания работы сердца доктор советует употреблять богатые калием продукты — бананы, курагу, печеный картофель.
У многих пожилых людей при перепадах температуры страдают суставы. В сильный мороз перед выходом на улицу врач рекомендует натирать их согревающей мазью, а на спину использовать перцовый пластырь.
«Перцовый пластырь нужно использовать не каждый день, а как экстренное средство. Это в тех случаях, когда человек понимает, что много времени проведет на морозе», — уточнила Гуторова.
Врач предупреждает, что людям, принимающим таблетки, в метеоопасные дни ни в коем случае нельзя пропускать прием препаратов, а также нужно контролировать артериальное давление. От горячих напитков и алкоголя наоборот нужно отказаться — их употребление расширяет сосуды и, соответственно, усиливает теплоотдачу.
Что касается оттепели, когда высок риск вирусных заболеваний, врач советует употреблять больше овощей и фруктов, а также пить витамин С.
«Сладкого надо есть меньше, так как сахар уменьшает активность фагоцитов, которые нейтрализуют микробы и вирусы, попавшие в организм», — предупредила собеседница.
Также она добавила, что при оттепели перед выходом на улицу нужно смазывать слизистую носа назальными мазями, а при возвращении промывать нос солевыми растворами. Такие меры позволят защититься от вирусов.
Что есть и как одеваться в мороз
При большом морозе врач рекомендует перед выходом на улицу хорошо поесть. Лучше всего подойдут мясо, сало, а также жирные сорта рыб, яйца и кисломолочные продукты — они содержат витамин Д, который стимулирует работу иммунной системы.
Не стоит слишком быстро выходить на улицу — лучше несколько минут постоять в подъезде, чтобы перепад температур был постепенным. То же самое нужно сделать, когда возвращаетесь с улицы.
«Если замерзли, можно растереть ладони или покатать между ними что-то вроде карандаша. Это активирует точки, расположенные на ладонях, что способствует улучшению кровообращения», — отметила Гуторова.
Кроме того, добавила врач, в морозную погоду очень важно правильно одеваться. Шарфом нужно закрывать горло, а не нос — теплое дыхание в итоге увлажняет ткань, которая замерзает и «подает» обратно холодный воздух. В одежде должно быть минимум три слоя — футболка, свитер, куртка. Сапоги следует выбирать свободные — ноги будут меньше замерзать. Для большего эффекта в сапоги можно положить бумагу.