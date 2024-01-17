На столичных водоемах начались работы по аэрации

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по аэрации прудов. Процесс представляет собой насыщение воды кислородом в период холодного времени года — это нужно для поддержания жизнедеятельности водных обитателей. Работы продлятся до схода сплошного ледяного покрова весной.
Инспекция городских водоемов усиливается, если толщина ледового покрова на них достигает свыше 10 сантиметров. За этим следят подразделения ГУП «Мосводосток», которые обслуживают всю территорию столицы.
Для работ подготовили более 300 аэрационных ящиков, мобильные компрессорные установки и ручные коловороты. Каждую пробуренную коловоротом лунку накрывают деревянным аэрационным ящиком красного цвета, который заметен с большого расстояния. Это помогает специалистам оперативно найти лунку, избежать ее быстрого замерзания, а также защищает от случайного попадания в воду граждан, которые выходят на лед, игнорируя запрещающие знаки.
В сильные морозы на прудах начинается принудительная искусственная аэрация. С помощью компрессорной установки шлангом под лед нагнетается кислород. Это поддерживает необходимый уровень растворенного кислорода даже при большой толщине льда и отсутствии открытых лунок. За его количеством следят сотрудники аналитической лаборатории. Если содержание кислорода подходит к нижним границам допустимых норм, они сообщают об этом в территориальное подразделение ГУП «Мосводосток» — затем следует дополнительное проведение принудительной аэрации.
В прошлом зимнем сезоне сотрудники предприятия ежедневно работали на 257 водоемах столицы общей площадью 690 гектаров. Специалисты пробурили более 100 тысяч лунок для обеспечения кислородом рыб, микроорганизмов и водных растений.
ГУП «Мосводосток» обслуживает 270 городских прудов. Специалисты проводят уборку водной глади и прибрежной территории, следят за чистотой воды и состоянием экосистемы водоемов. Они ведут работы по благоустройству, обновляют конструкции берегов и дна, занимаются формированием самоочищающейся устойчивой экосистемы.