На столичных водоемах начались работы по аэрации

В сильные морозы на прудах начинается принудительная искусственная аэрация. С помощью компрессорной установки шлангом под лед нагнетается кислород. Это поддерживает необходимый уровень растворенного кислорода даже при большой толщине льда и отсутствии открытых лунок. За его количеством следят сотрудники аналитической лаборатории. Если содержание кислорода подходит к нижним границам допустимых норм, они сообщают об этом в территориальное подразделение ГУП «Мосводосток» — затем следует дополнительное проведение принудительной аэрации.