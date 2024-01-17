Жители Ростовской области в 2024 году увидят кометы и звездопады. Об этом DonDay.ru рассказал астроном Николай Дёмин.
Заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького пояснил, что ближайший метеорный поток Эта-Аквариды начнётся 19 апреля. Любоваться падающими звёздами можно будет до 28 мая. Поток Персеиды продлится с 17 июля до 24 августа. В октябре, с 6 по 10, ожидается звездопад Дракониды.
Также 18 сентября жители Дона смогут увидеть лунное затмение. А во второй половине 2024 года астрономы-любители смогут понаблюдать за планетами, которые будут хорошо видны. Что касается комет, то их увидеть можно будет только в телескоп или бинокль. В течение года близко к земле пройдут семь комет.
«Среди комет доступными для биноклей и любительских телескопов будут небесные странницы: P/Tsuchinshan (62P), P/Kushida (144P), PANSTARRS (C/2021 S3), P/Pons-Brooks (12P), P/Olbers (13P), P/Brewington (154P) и Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3)», — сообщил учёный.