Жители Ростовской области в 2024 году увидят кометы и звездопады

Также 18 сентября жители Дона смогут увидеть лунное затмение. А во второй половине 2024 года астрономы-любители смогут понаблюдать за планетами, которые будут хорошо видны. Что касается комет, то их увидеть можно будет только в телескоп или бинокль. В течение года близко к земле пройдут семь комет.