«Проектирование заканчивают»: Алиханов пообещал новый слип в Филинской бухте в 2024 году

В 2024 году в Филинской бухте обустроят новый спуск для рыбаков. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице «ВКонтакте».
В этом году сделают второй спуск к Филинской бухте, проектирование заканчивают, средства на строительство заложены в бюджете.
По информации администрации Светлогорского округа, к слипу построят двухполосную дорогу. Рядом появится парковка.
Ранее губернатор оценивал строительство слипа в Филинской бухте от 70 до 100 миллионов рублей. Новый спуск хотели оборудовать системой видеонаблюдения, чтобы отслеживать нелегальных добытчиков янтаря и браконьеров.
Основной слип для спуска лодок в Филинской бухте у посёлка Приморье разобрали для строительства детского лагеря. Калининградские рыбаки потребовали вернуть доступ к побережью.
По оценке специалистов, Филинская бухта — наиболее безопасное место для спуска лодок. Здесь практически не бывает сильных волн, как в других частях побережья. Ежегодно слипом в Приморье пользовались тысячи рыбаков.