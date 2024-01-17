Никаких стихийных горок: склон в сквере Энтузиастов полностью засыпали песком

«Это вынужденная мера. Склон категорически не предусмотрен для скатывания. На набережной установлены деревянные лежаки, при столкновении с которыми могут возникнуть травмы. Информационные таблички предупреждают о запрете, но это не останавливает ни детей, ни даже взрослых», — сообщает Красгорпарк.