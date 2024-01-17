Никаких стихийных горок: склон в сквере Энтузиастов полностью засыпали песком

Накануне весь склон в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье» засыпали песком. Там установлены таблички, информирующие о запрете скатывания с этого склона, однако красноярцев это не останавливало.
«Это вынужденная мера. Склон категорически не предусмотрен для скатывания. На набережной установлены деревянные лежаки, при столкновении с которыми могут возникнуть травмы. Информационные таблички предупреждают о запрете, но это не останавливает ни детей, ни даже взрослых», — сообщает Красгорпарк.
Родителей просят объяснить свои детям о возможных печальных последствиях при катании со стихийных горок.
Напомним, 13 января 14-летний мальчик погиб, катаясь на плюшке со стихийной горки в Зеленой Роще. Тюбинг занесло, и ребенок упал с 15-метрового обрыва.