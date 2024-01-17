Потепление ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Как объясняют метеорологи, обширный антициклон, который обусловил ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана, начинает сдавать свои позиции, в связи с чем ожидается постепенное повышение температурного фона и небольшой снег.
Однако на западе, юге и юго-востоке страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, усилится ветер с метелью.
В ночные и утренние часы на территории республики ожидается туман.
Напомним, вчера представители МВД предупредили водителей об опасности поездок в непогоду.
«При ухудшении погодных условий, ограничении видимости, гололеде на дорогах страны вводятся ограничения для движения автомобилей. В первую очередь это связано с необходимостью сохранения жизни и здоровья наших граждан и предотвращения дорожно-транспортных происшествий», — подчеркивали правоохранители.
При этом отмечалось, что в случаях неповиновения законным требованиям полиции при закрытии дорог к водителям транспортных средств принимаются меры в виде штрафа либо ареста до 5 суток, а за повторное «непослушание» в течение года — до 10 суток.
Также отметим, что сегодня в Астане и Шымкенте осадков не ожидается, а вот алматинцев вновь ждет снегопад.