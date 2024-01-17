Девять площадок для беспилотников планируют создать в Иркутской области

В Иркутской области прошло совещание, на котором обсудили разработку концепции развития беспилотников. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области.
Таким образом, в Приангарье планируется создать центр мониторинга и управления полетами беспилотников. Центр будет отвечать за прием и согласование заявок на полет, следить за полетами, выявлять нарушения, а также формировать статистику.
— Беспилотники будут использоваться в предупреждении лесных пожаров, доставке грузов в труднодоступные районы, — говорят в правительстве.
Планируется с 2025 до 2030 года построить девять посадочных площадок для беспилотников. Сейчас решается вопрос наилучших мест для этого. На покупку БАС выделят 73,5 млн рублей на каждый год с 2024 по 2026 год.