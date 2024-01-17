Экспорт леса из Кузбасса снизился в декабре на 3,5%

Традиционно главным импортёром остаётся Китай — туда уехало 4219,88 м³ и 154,8 тонн пиломатериала. Также лес у Кузбасса покупает Вьетнам (2010 м3) и Таджикистан (550 м3). Лес в качестве крепёжного материала экспортировали в Казахстан, Литву и Узбекистан.