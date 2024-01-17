По данным Россельхознадзора, экспорт леса из Кузбасса снизился в декабре на 3,5%. Инспекторы досмотрели 6,8 тыс. м3 и 154,8 тонны лесоматериала.
Традиционно главным импортёром остаётся Китай — туда уехало 4219,88 м³ и 154,8 тонн пиломатериала. Также лес у Кузбасса покупает Вьетнам (2010 м3) и Таджикистан (550 м3). Лес в качестве крепёжного материала экспортировали в Казахстан, Литву и Узбекистан.
Все партии проверяли на карантинное фитосанитарное состояние. Результаты лабораторных исследований подтвердили соответствие кузбасского леса требованиям стран-импортёров. Им выдан 301 фитосанитарный сертификат.