«Лежал в воде и не мог пошевелиться»: в Новосибирске подростка-боксера парализовало после прыжка в воду

Новосибирский школьник Вадим Евсюков с детства занимался боксом, завоевывал медали на областных соревнованиях и мечтал стать тренером, поступить в колледж олимпийского резерва. Эти мечты перечеркнула поездка на неофициальный пляж на Обском море в 2022 году: 15-летний парень отправился туда с друзьями.
— Был жаркий летний день, я стоял с другом на пирсе, потом нырнул в воду щучкой — головой вперед. Ударился об дно, меня полностью парализовало, и около 2 — 3 минут я лежал в воде спиной кверху, как утопленник. Друзья сперва решили, что прикалываюсь — там глубина по колено. Но когда поняли, что это не шутка, подбежали и достали меня из воды. Я понял, что сломал спину, попросил вызвать скорую, — рассказал КП-Новосибирск Вадим Евсюков.
Врачи диагностировали у Вадима взрывной перелом шейного позвонка со смещением в позвоночный канал и разрыв межпозвонкового диска. В тот же день парню сделали экстренную операцию в НИИТО имени Я. Л. Цивьяна: установили пластину, трахеостому и желудочный зонд.
— Полтора месяца я был на грани жизни и смерти, был полностью парализован. За мной ухаживала мама, навещали близкие друзья, — вспоминает выпускник Вадим Евсюков.
УЧИЛСЯ ЗАНОВО ДЕРЖАТЬ ЛОЖКУ.
После выписки заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 Алексей Ластевский и травматолог-ортопед Кирилл Аникин давали осторожные прогнозы. Но шанс встать на ноги был. И Вадим стал заниматься каждый день по 6 — 8 часов.
— Я сначала даже руки не мог держать — только приподнимал, и они сразу падали и висели плетью. А потом стал самостоятельно приподнимать гантели и заниматься. Начинал с гантелей весом 100 граммов, за год дошел до гантелей весом 400 граммов. А еще сначала научился привставать на локти, затем — на ладошки. Было очень больно, я сжимал зубы и терпел. В итоге через 5 месяцев после выписки уже передвигался на инвалидном кресле, — описывает свои успехи Вадим.
Больше полугода Вадим учился сидеть, ползать и в конце концов смог встать на ноги у опоры.
— Сложнее всего было принять свою инвалидность. За меня все делала семья, первое время даже кормили с ложки. Я заново учился есть, нажимать кнопки на пульте, держать телефон, — перечисляет парень.
ПОДНЯЛСЯ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОГО УДАРА СУДЬБЫ.
Сейчас у Вадима жесткий распорядок дня: в 9.00 — прием медикаментов и завтрак, затем 2,5 часа тренировок, после обеда и учебы — еще 2 часа упражнений. И это не все: помимо других занятий, подросток час тренируется стоять вертикально у опоры и стремится научиться вновь ходить. А еще Вадим завел telegram-канал и выкладывает видео своих тренировок.
Правда, о спортивной карьере пока пришлось забыть, но Вадим поступил в международный открытый колледж на первый курс по специальности «право и организация соцобеспечения». И теперь мечтает помогать людям с инвалидностью.
— Моя цель — встать на ноги через полгода. Начиналось все с того, что я сползал на пол и так занимался. Потом ползал на четвереньках 4 месяца, укреплял спину. Бокс научил меня не сдаваться, принимать удары даже от судьбы. Огромная благодарность врачам и всем, кто меня поддержал: родным, друзьям и всем, кто в меня верит, — говорит Вадим Евсюков.
КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА.
— Крайне редко к нам поступают столь молодые пациенты — в возрасте 15 лет. Случай травмы Вадима из категории осложненных. Вадим хорошо себя поддерживает, нацелен на полное восстановление и делает для этого все, — сообщил врач — травматолог-ортопед НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Кирилл Аникин.