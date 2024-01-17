«Лежал в воде и не мог пошевелиться»: в Новосибирске подростка-боксера парализовало после прыжка в воду

— Я сначала даже руки не мог держать — только приподнимал, и они сразу падали и висели плетью. А потом стал самостоятельно приподнимать гантели и заниматься. Начинал с гантелей весом 100 граммов, за год дошел до гантелей весом 400 граммов. А еще сначала научился привставать на локти, затем — на ладошки. Было очень больно, я сжимал зубы и терпел. В итоге через 5 месяцев после выписки уже передвигался на инвалидном кресле, — описывает свои успехи Вадим.