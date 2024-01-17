Парковки, переходы, новые дороги: как благоустроят территорию рядом с вокзалом Лианозово

Специалисты реконструируют наземную перехватывающую парковку на 230 машино-мест, а для удобства пешеходов оборудуют два подземных перехода. Через один из них можно будет выйти из метро и со станции МЦД-1 к торговому центру на Дмитровском шоссе. Сейчас ведется разработка котлована и устройство лестничных маршей.