Парковки, переходы, новые дороги: как благоустроят территорию рядом с вокзалом Лианозово

Возле городского вокзала Лианозово реконструируют и построят более 2,5 километра дорог. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Проект городского вокзала Лианозово, объединяющего одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро, платформу МЦД-1 и наземный городской пассажирский транспорт, предусматривает благоустройство прилегающей территории и реконструкцию улично-дорожной сети. К запуску станции метро “Лианозово” уже благоустроено 10 тысяч квадратных метров, в планах привести в порядок еще более пяти тысяч. Будет построено и реконструировано более 2,5 километра дорог, для увеличения пропускной способности предусмотрено расширение Дубнинской улицы», — рассказал заммэра.
Специалисты реконструируют наземную перехватывающую парковку на 230 машино-мест, а для удобства пешеходов оборудуют два подземных перехода. Через один из них можно будет выйти из метро и со станции МЦД-1 к торговому центру на Дмитровском шоссе. Сейчас ведется разработка котлована и устройство лестничных маршей.
«Строительная готовность второго перехода составляет 45 процентов. С его помощью можно будет попасть с южного выхода МЦД-1 на Дубнинскую улицу, в Проектируемый проезд № 5265 и Лианозовский проезд», — добавил Андрей Бочкарев.
Параллельно с основными работами специалисты проводят замену и вынос инженерных коммуникаций. Приближается к завершению замена кабельных линий, проходящих в том числе под действующей железной дорогой. На глубине более 12 метров строители обновляют сеть дождевой канализации и меняют трубы водовода. Работы производят без остановки движения поездов.
Осенью 2023 года на участке продления Люблинско-Дмитровской линии метро, включающем станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех», запустили движение. Это улучшило транспортное обслуживание жителей районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также города Долгопрудного.