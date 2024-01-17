Никонов: нижегородцев раздевают в реанимации, чтобы быстрее спасти

Он подчеркнул, что существует такое понятие, как «фаст-трек», когда действовать нужно максимально быстро. Кроме того, пациента с катетерами, датчиками и трубками становится сложно одеть, не навредив ему. Таким образом, в реанимации пациент остается в коротких носках и шапочке. При необходимости его укрывают одеялом.