Никонов: нижегородцев раздевают в реанимации, чтобы быстрее спасти

Жителям Нижегородской области рассказали, для чего пациентов полностью раздевают в отделении реанимации. Сотрудник пресс-службы ННГУ имени Лобачевского Алексей Никонов ответил на этот вопрос в своем Телеграм-канале «Бокал прессека». По его словам, это позволяет врачам как можно скорее начать неотложные мероприятия:
— Раздевание обеспечивает лучший доступ к телу пациента для проведения медицинских процедур. Если понадобится провести дефибрилляцию или массаж сердца, то раздетый пациент сразу готов к этим мерам, что может спасти его жизнь.
Он подчеркнул, что существует такое понятие, как «фаст-трек», когда действовать нужно максимально быстро. Кроме того, пациента с катетерами, датчиками и трубками становится сложно одеть, не навредив ему. Таким образом, в реанимации пациент остается в коротких носках и шапочке. При необходимости его укрывают одеялом.
— Оказывается, эта тема волнует очень многих россиян. Люди воспринимают это как унижение, равно как и почему нельзя пользоваться мобильным телефоном в реанимации? Вы серьезно? На грани жизни и смерти думать о бытовом сервисе и комфорте? — добавил Никонов.