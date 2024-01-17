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Минниханов взял на контроль ситуацию с коммунальной аварией в Чистополе

Из-за коммунальной аварии на улицах Энгельса и Мира уже несколько дней вода разливается по дорогам.

В Чистополе в очередной раз прорвало водопроводную трубу. Коммунальная авария произошла на том же месте, что и ранее — на улице Энгельса. Из-за прорыва вода хлынула вдоль проезжей части.

Местные жители начали говорить о проблеме в социальных сетях, выкладывая видео. По словам очевидцев, водой затопило лестницу на пешеходном мосту на Бутлерова. На дорогах сразу на нескольких улицах образовались огромные лужи.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству и руководству муниципалитета организовать подвоз воды для людей.

Кроме того, параллельно с устранением аварии и её последствий необходимо провести анализ и внести предложения по переходу водоснабжения города из частных рук в государственное управление для обеспечения бесперебойной работы.

Ранее мы писали, что из-за засора в канализации затопило жилой дом в Казани. Эта проблема возникла еще летом.