Минниханов взял на контроль ситуацию с коммунальной аварией в Чистополе

В Чистополе в очередной раз прорвало водопроводную трубу. Коммунальная авария произошла на том же месте, что и ранее — на улице Энгельса. Из-за прорыва вода хлынула вдоль проезжей части.
Местные жители начали говорить о проблеме в социальных сетях, выкладывая видео. По словам очевидцев, водой затопило лестницу на пешеходном мосту на Бутлерова. На дорогах сразу на нескольких улицах образовались огромные лужи.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству и руководству муниципалитета организовать подвоз воды для людей.
Кроме того, параллельно с устранением аварии и её последствий необходимо провести анализ и внести предложения по переходу водоснабжения города из частных рук в государственное управление для обеспечения бесперебойной работы.
Ранее мы писали, что из-за засора в канализации затопило жилой дом в Казани. Эта проблема возникла еще летом.