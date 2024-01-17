На Кубани опровергли информацию о пересмотре работы ночных клубов

Напомним, Вениамин Кондратьев встретился с журналистами на мероприятии, посвященном Дню российской печати. Во время разговора с сотрудниками СМИ губернатор сказал, что не очень доволен работой ночных заведений во время СВО. Губернатор отметил, что пока одни гуляют до утра, другие ждут рассвета.