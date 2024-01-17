На Кубани опровергли информацию о пересмотре работы ночных клубов. Губернатор не давал таких поручений, сообщили в пресс-службе главы региона.
«Губернатор не давал таких поручений, а высказал свою позицию. Дальше пересматривать — это уже решение муниципалитетов, владельцев клубов», — цитирует пресс-службе РИА Новости.
Напомним, Вениамин Кондратьев встретился с журналистами на мероприятии, посвященном Дню российской печати. Во время разговора с сотрудниками СМИ губернатор сказал, что не очень доволен работой ночных заведений во время СВО. Губернатор отметил, что пока одни гуляют до утра, другие ждут рассвета.