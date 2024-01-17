Кузбассовцы расширят ассортимент товара, поставляемого в Беларусь

Кузбасские власти намерены расширить ассортимент товаров, поставляемых в Беларусь. Сейчас мы поставляем туда уголь, алюминий, изделия из меди и стали, а белорусы экспортируют нам карьерные самосвалы, буровые установки и другое угольное оборудование.
«Перед нами стоит задача диверсифицироваться и расширять спектр товаров. На встрече с губернатором Сергеем Цивилевым обсудили перечень строительных проектов, в которых будут участвовать белорусы. Это социальные и промышленные объекты сельского хозяйства. Моя задача как Посла и заместителя Премьер-министра Правительства Республики — найти партнёров среди белорусских производителей», — рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.
Сейчас, по словам губернатора Сергея Цивилева, в Кузбассе возводят вторую очередь первого в России мультибрендового центра белорусской техники. Там будут продавать и обслуживать и всё навесное оборудование, шины, двигатели. Объём товарооборота между компаниями Беларуси и угольными предприятиями Кузбасса вышел на исторический максимум.
В будущем планируется развитие туризма. Также посол пригласил кузбасскую делегацию посетить республику с официальным визитом осенью этого года. Там пройдут Дни культуры Кузбасса и планируют заложить кедровую аллею в рамках 80-летия освобождения Беларуси от фашистов.