Кузбассовцы расширят ассортимент товара, поставляемого в Беларусь

«Перед нами стоит задача диверсифицироваться и расширять спектр товаров. На встрече с губернатором Сергеем Цивилевым обсудили перечень строительных проектов, в которых будут участвовать белорусы. Это социальные и промышленные объекты сельского хозяйства. Моя задача как Посла и заместителя Премьер-министра Правительства Республики — найти партнёров среди белорусских производителей», — рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.