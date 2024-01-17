В темноте, да не в обиде: жители Кишинева останутся днем без света, но к вечеру плановые работы закончатся — список улиц

Ботаника и Буюканы: некоторые жители этих секторов останутся сегодня без света. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
ул. Индепенденцей, 5, 5/1, 5/2, бул. Траян, 6/1, 6/3, 6/4, 8/1, 10 — с 09:00 до 13:00;
ул. Мунчешть, 799 — с 09:00 до 16:00;
ул. Мунчешть, 793/2 — с 09:00 до 16:00;
ул. Валя Кручий, 4, 4/3, 6 — с 13:00 до 17:00;
ул. Гренобле, 257 — с 09:00 до 13:00.
Буюканы:
ул. Митрополита Дософтей, 97, 97/1, 97/2, 97/3, 99, 126, С. Лазо, 40, 46, Штефана чел Маре, 119−123, 164−166, 9999 — с 09:30 до 17:00;
ул. Г. Александреску, 1, 3B, 5/1, 5/2, 2, 999, 9999, В. Лупу, 999 — с 09:00 до 17:00.