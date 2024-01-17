Больницы Ростовской области укомплектованы врачами на 88%. Об этом сообщила пресс-служба донского губернатора.
По данным минздрава региона, в 2023 году укомплектованность больниц и поликлиник врачами составила 87,6%, средним медперсоналом — 85,5%. Сохраняется проблема нехватки медицинских кадров на селе.
Решают её разными способами: действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», врачам предоставляют субсидии на улучшение жилищных условий, а также выпускники медуниверситета, получившие красный диплом, могут оформить льготную ипотеку.
Должно быть плотное взаимодействие с муниципалитетами, откуда направили на обучение в медуниверситет. Должны быть созданы условия в этих муниципалитетах, чтобы выпускники вернулись работать домой. Требуются новые подходы к привлечению медицинских специалистов в сельские территории.
Как доложил главе региона донской министр здравоохранения Юрий Кобзев, в 2023 году в Ростовской области капитально отремонтировано 40 объектов, по 19 работы ещё идут. Открыто 12 модульных зданий. Обновлено более 3,8 тыс. единиц медоборудования. Больницам и поликлиникам передан 61 санитарный автомобиль. В 2024 году автопарк хотят обновить ещё на 60 машин.
А ранее мы сообщали, что у ростовских медиков оклады оказались ниже среднероссийских.