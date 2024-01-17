Больницы Ростовской области укомплектованы врачами на 88%

Как доложил главе региона донской министр здравоохранения Юрий Кобзев, в 2023 году в Ростовской области капитально отремонтировано 40 объектов, по 19 работы ещё идут. Открыто 12 модульных зданий. Обновлено более 3,8 тыс. единиц медоборудования. Больницам и поликлиникам передан 61 санитарный автомобиль. В 2024 году автопарк хотят обновить ещё на 60 машин.