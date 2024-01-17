Режим повышенной готовности вводят в Иркутской области в связи с празднованием Крещения

Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определен первый заместитель Губернатора Роман Колесов.
Главы муниципальных образований региона должны контролировать места купания людей в иорданях, обеспечить организацию на береговой полосе пунктов обогрева, дополнительного питания и переодевания людей. Кроме того, в местах, разрешенных для купания в праздник Крещение Господне, в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть освещение. За территориями, где будет происходить купание, установят дежурство соответствующих ведомств.
На усиленный режим работы с 18 января переходит и Главное управление МЧС России по Иркутской области. Сотрудники МЧС напоминают о категорическом запрете выезда автотранспорта на лед в местах, предназначенных для крещенских купаний.
Кроме того, главам муниципальных образований области рекомендовано принять дополнительные меры обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплообеспечения и энергообеспечения на весь период действия режима повышенной готовности.