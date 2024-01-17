Режим повышенной готовности вводят в Иркутской области в связи с празднованием Крещения

Главы муниципальных образований региона должны контролировать места купания людей в иорданях, обеспечить организацию на береговой полосе пунктов обогрева, дополнительного питания и переодевания людей. Кроме того, в местах, разрешенных для купания в праздник Крещение Господне, в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть освещение. За территориями, где будет происходить купание, установят дежурство соответствующих ведомств.