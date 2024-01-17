Неожиданное свойство кофе раскрыли ученые

По словам специалиста, кофе защищает от болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Эндокринолог отметила, что при регулярном употреблении кофе риск болезни Паркинсона может снизиться на 29%, а болезни Альцгеймера — на 65%.
При этом специалист сделала важную ремарку: «это совсем не значит, что кофе теперь нужно пить литрами».
«Даже самые полезные продукты в большом количестве способны навредить. Чрезмерное употребление кофе связано с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Тогда как одна-две чашки в день, наоборот, способны защитить от этих недугов (а еще сделать нас чуточку моложе, активнее и внимательнее)».
Также врач попросила не «завтракать» кофе. Она подчеркнула, что «первый прием пищи очень важен, а чашечку бодрящего лучше выпить через час после еды (не раньше!)».