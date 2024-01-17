Неожиданное свойство кофе раскрыли ученые

«Если в моменте чашечка этого напитка просто бодрит и повышает настроение, то в долгосрочной перспективе речь идет о спасении нервной системы. Итальянские неврологи выяснили, что кофеин и другие биологически активные компоненты кофе улучшают моторику и помогают справиться с тремором. Напиток имеет не только профилактический, но и лечебный эффект», — написала Зухра Павлова в своем Telegram-канале.