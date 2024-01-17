На М-12 ограничили движение всех видов транспорта

(Город Казань KZN.RU, 17 января). На федеральной трассе М-12 «Восток» на территории РТ ограничили движение всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД.
«С 06:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-12 “Восток”, — отметили в ведомстве.
Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.
Напомним, вчера в Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и обильными осадками.