Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Волгоград проиграл в ЖКХ, но выиграл в конкурсе

ВОЛГОГРАД, 17 января, ФедералПресс. Город Волгоград стал лауреатом правительственного конкурса муниципалитетов в номинации по ЖКХ — хотя третью неделю там тысячи людей страдают без света и тепла.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«На конкурсе “Малая Родина — сила России” Волгоград занял третье место в номинации “Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ”, — следует из данных организаторов конкурса.

И это на фоне третьей недели коммунальных катастроф. Начиная с первых чисел января, в городе-герое без отопления сидели и сидят тысячи жителей. В том числе в недавние двадцатиградусные морозы.

Ситуацию в российском ЖКХ депутаты обсуждали на первой в этом году сессии, где было сказано об ответственности народных избранников в том, чтобы помогать людям, которые пострадали от аварий.

Ранее сообщалось, что, по мнению эксперта, ни одного мэра южных регионов не снимут с должности за провал в сфере ЖКХ.

ЖКХ