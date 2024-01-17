Волгоград проиграл в ЖКХ, но выиграл в конкурсе

«На конкурсе “Малая Родина — сила России” Волгоград занял третье место в номинации “Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ”, — следует из данных организаторов конкурса.
И это на фоне третьей недели коммунальных катастроф. Начиная с первых чисел января, в городе-герое без отопления сидели и сидят тысячи жителей. В том числе в недавние двадцатиградусные морозы.
Ситуацию в российском ЖКХ депутаты обсуждали на первой в этом году сессии, где было сказано об ответственности народных избранников в том, чтобы помогать людям, которые пострадали от аварий.
Ранее сообщалось, что, по мнению эксперта, ни одного мэра южных регионов не снимут с должности за провал в сфере ЖКХ.