Движение на участке М‑12 заблокировано из-за непогоды

На участке трассы М-12 «Восток» в Татарстане из-за непогоды перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает ГК «Автодор» в Telegram-канале.
Машины встали на участке с 684 по 836 км — от деревни Канаш до села Шали. Там идет сильный снегопад, из-за которого дороги полностью замело. Согласно прогнозам, сегодня на территории республики Татарстан выпадет до 25 см снега.
Водителям, которые встали на этом участке, окажут помощь аварийные комиссары и сотрудники МЧС России. Параллельно дорожники расчищают трассу при помощи тяжелой техники.
Остальных водителей просят отложить дальние поездки в ближайшие сутки.