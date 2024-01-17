Воронежцев попросили отложить дальние поездки из-за плохих погодных условий

По прогнозу синоптиков, в четверг, 18 января, сильный снегопад ожидается на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. В связи с этим автомобилистов попросили отложить дальние поездки на другие даты. Предупреждение опубликовала госкомпания «Автодор».
Воронежский гидрометцентр сообщает, что 18 января в районах области и столице Черноземья ожидаются мокрый снег и резкое повышение температуры в светлое время суток. Порывы ветра местами по региону могут достигать 17 м/сек., а в областном центре — 15 м/сек.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, как в Терновском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли 50-летнему дальнобойщику из Ирана, грузовик которого в непогоду съехал в кювет на трассе Р-22 «Каспий».