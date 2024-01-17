Воронежцев попросили отложить дальние поездки из-за плохих погодных условий

Воронежский гидрометцентр сообщает, что 18 января в районах области и столице Черноземья ожидаются мокрый снег и резкое повышение температуры в светлое время суток. Порывы ветра местами по региону могут достигать 17 м/сек., а в областном центре — 15 м/сек.