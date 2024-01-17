Расскажем, какая погода ждет жителей Иркутска на Крещение

— За столетний период по Иркутску температурный фон всего 19 раз был ниже −30 градусов. А ниже −40 в Иркутске столбики термометров за 20−21 век опускались только два раза — в 1915 и 1947 году. При этом, в прошлом веке морозное крещение наблюдалось чаще, чем сейчас, — сказала Наталья Домбровская.