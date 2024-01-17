Расскажем, какая погода ждет жителей Иркутска на Крещение

19 января в России отмечают Крещение. В Приангарье январь славится своими морозами, поэтому, праздник, когда сибиряки любят окунаться в прорубь, обычно сопровождается резким понижением температуры. 17 января заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская рассказала будет ли этот день комфортным по погоде.
В области выпадет небольшой снег, ветер будет переменный 2−7 м/с. Температура ночью может опуститься до −27…-32 градусов, а при прояснении ожидается похолодание до −42 градусов. Днем потеплеет до −15…-20, На севере области температура днем термометры покажут −33…-38.
По Иркутску погода ожидается без существенных осадков, днем небольшой снег, ветер переменный 1−6 м/с. Ночью −27…-29 градусов. Днем −16…-18.
— За столетний период по Иркутску температурный фон всего 19 раз был ниже −30 градусов. А ниже −40 в Иркутске столбики термометров за 20−21 век опускались только два раза — в 1915 и 1947 году. При этом, в прошлом веке морозное крещение наблюдалось чаще, чем сейчас, — сказала Наталья Домбровская.