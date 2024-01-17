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По скользкой дороге ходите с кастрюлькой

Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» Анастасия Шустова об опасностях зимних улиц Хабаровска.
Лед
Источник: РИА "Новости"

Ведущий корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» Анастасия Шустова о том, почему хождение по городским улицам зимой может привести к опасным болезням позвоночника:
 — Буквально пару дней назад меня потряс инцидент: на остановке Индустриально-экономический колледж подросток, поскользнувшись, попал под едущий трамвай. К счастью, ребенок отделался ушибом плеча. И каково же было мое удивление, когда на следующий день на этой же остановке я увидела, что песком посыпано ровно то место, где произошло ЧП! Посыпать хотя бы всю остановку песка не хватило?

Да что там говорить. Улицы города — практически все — напоминают каток. Скользко всем, и пешеходам, и автолюбителям. Перейти дорогу — тот еще аттракцион, быстро идти не получится, можно и не успеть, пока горит зеленый свет. Водитель может опоздать резко затормозить на мигающий сигнал все из-за того же льда. Оба буквально по лезвию ножа ходят.

А вот, кстати, про ходят. Не замечали, что к концу зимы мышцы на ногах да и во всем теле как-то подозрительно и беспричинно гудят? Все потому, что мы не ходим, а переставляем ноги в постоянном напряжении. Это между прочим, не только дико раздражает, но и, как рассказал знакомый хирург-ортопед, может привести к серьезным проблемам.

Вспомните себя, пытающихся аккуратно перейти дорогу? Сгорбленная спина, взгляд строго под ноги, колени полусогнуты. Такое положение человека меняет привычный ритм походки, мышцы все время перенапряжены, связки натянуты. Вероятность получить серьезную травму в этом случае куда выше, чем при привычном положении ноги на ровном асфальте. Натянутая струна лопнет скорее, чем расслабленная. Кроме того, сгорбленное, направленное внутрь положение влияет на позвоночник. Как следствие — развивается сколиоз.

Такая же ситуация и с автодорогами. Автолюбители массово жалуются: мало того, что дороги не очищены, так они даже не присыпаны реагентами и песком! Водители отмечают, что даже тронуться с места на перекрестках Хабаровска зимой бывает не так просто: колеса скользят на ледяном покрытии, траекторию движения машины трудно предугадать. Ничуть не легче дается торможение. Как следствие, общественный транспорт, безопасности ради, скидывает скорость и отстает от графиков, вынуждая людей на долгое ожидание. Автолюбители также стремятся не «гонять». Общая скорость потока падает. И вынужденные меры приводят к 10-балльным ежедневным пробкам.

Понятно, что песок по улицам разносится быстро и его нужно регулярно подсыпать. В некоторых городах эту проблему решили достаточно оригинально: установили на дорогах специальные ящики с песком. Такие помощники стоят, например, на севере Японии. А в 2021 году подобные ящики замечали на улицах Владивостока. У нас же хабаровчане заметили лишь бабушку, которая ходит по улицам с небольшой кастрюлькой и.. раскидывает перед собой песок.

Ноу-хау? Запатентованная технология? Лайфхак? К сожалению, вынужденная мера. Ёрничать на эту тему можно долго, однако вопрос остаётся открытым. Неужели в городе, который стоит на берегу одной из самых больших в России рек, не найдется песка для зимнего сезона? Граждане терпеливы: понимают, что химические реагенты могут обходиться в копеечку. Но песок? Неужели он вдруг вошел в категорию дефицитных товаров? И все, что нам остаётся, это следовать примеру бабушки с кастрюлькой?

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