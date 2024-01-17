По скользкой дороге ходите с кастрюлькой

Ведущий корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» Анастасия Шустова о том, почему хождение по городским улицам зимой может привести к опасным болезням позвоночника:
— Буквально пару дней назад меня потряс инцидент: на остановке Индустриально-экономический колледж подросток, поскользнувшись, попал под едущий трамвай. К счастью, ребенок отделался ушибом плеча. И каково же было мое удивление, когда на следующий день на этой же остановке я увидела, что песком посыпано ровно то место, где произошло ЧП! Посыпать хотя бы всю остановку песка не хватило?
Да что там говорить. Улицы города — практически все — напоминают каток. Скользко всем, и пешеходам, и автолюбителям. Перейти дорогу — тот еще аттракцион, быстро идти не получится, можно и не успеть, пока горит зеленый свет. Водитель может опоздать резко затормозить на мигающий сигнал все из-за того же льда. Оба буквально по лезвию ножа ходят.
А вот, кстати, про ходят. Не замечали, что к концу зимы мышцы на ногах да и во всем теле как-то подозрительно и беспричинно гудят? Все потому, что мы не ходим, а переставляем ноги в постоянном напряжении. Это между прочим, не только дико раздражает, но и, как рассказал знакомый хирург-ортопед, может привести к серьезным проблемам.
Такая же ситуация и с автодорогами. Автолюбители массово жалуются: мало того, что дороги не очищены, так они даже не присыпаны реагентами и песком! Водители отмечают, что даже тронуться с места на перекрестках Хабаровска зимой бывает не так просто: колеса скользят на ледяном покрытии, траекторию движения машины трудно предугадать. Ничуть не легче дается торможение. Как следствие, общественный транспорт, безопасности ради, скидывает скорость и отстает от графиков, вынуждая людей на долгое ожидание. Автолюбители также стремятся не «гонять». Общая скорость потока падает. И вынужденные меры приводят к 10-балльным ежедневным пробкам.
Понятно, что песок по улицам разносится быстро и его нужно регулярно подсыпать. В некоторых городах эту проблему решили достаточно оригинально: установили на дорогах специальные ящики с песком. Такие помощники стоят, например, на севере Японии. А в 2021 году подобные ящики замечали на улицах Владивостока. У нас же хабаровчане заметили лишь бабушку, которая ходит по улицам с небольшой кастрюлькой и.. раскидывает перед собой песок.
Ноу-хау? Запатентованная технология? Лайфхак? К сожалению, вынужденная мера. Ёрничать на эту тему можно долго, однако вопрос остаётся открытым. Неужели в городе, который стоит на берегу одной из самых больших в России рек, не найдется песка для зимнего сезона? Граждане терпеливы: понимают, что химические реагенты могут обходиться в копеечку. Но песок? Неужели он вдруг вошел в категорию дефицитных товаров? И все, что нам остаётся, это следовать примеру бабушки с кастрюлькой?