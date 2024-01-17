По скользкой дороге ходите с кастрюлькой

Такая же ситуация и с автодорогами. Автолюбители массово жалуются: мало того, что дороги не очищены, так они даже не присыпаны реагентами и песком! Водители отмечают, что даже тронуться с места на перекрестках Хабаровска зимой бывает не так просто: колеса скользят на ледяном покрытии, траекторию движения машины трудно предугадать. Ничуть не легче дается торможение. Как следствие, общественный транспорт, безопасности ради, скидывает скорость и отстает от графиков, вынуждая людей на долгое ожидание. Автолюбители также стремятся не «гонять». Общая скорость потока падает. И вынужденные меры приводят к 10-балльным ежедневным пробкам.



Понятно, что песок по улицам разносится быстро и его нужно регулярно подсыпать. В некоторых городах эту проблему решили достаточно оригинально: установили на дорогах специальные ящики с песком. Такие помощники стоят, например, на севере Японии. А в 2021 году подобные ящики замечали на улицах Владивостока. У нас же хабаровчане заметили лишь бабушку, которая ходит по улицам с небольшой кастрюлькой и.. раскидывает перед собой песок.