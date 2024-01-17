Гидрометцентр РТ: «Завтра легкая передышка, а потом снег будет идти еще 3 дня»

«Характер погоды с 15 числа определяется арктическими циклонами с сильными осадками, усилением ветра до 15−20 метров в секунду и ухудшением видимости. В Казани с 15 числа выпало 17% осадков от месячной нормы, а в республике от 33% до 78% месячной нормы. Завтра будет небольшой перерыв, местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура около 10 градусов. Этот день стоит использовать для подготовки к следующей атаке», — сказал он.