Братчанка борется за звание «мастер-кондитер» в одноимённом шоу на федеральном телеканале

Братчанка стала одной из 14-ти участников проекта из разных регионов России. В первом туре им было необходимо приготовить изделие из сдобы. Задание осложнялось тем, что вид муки, с которым должны были работать участники, определялся случайным образом. Остальные ингредиенты необходимо было взять с общего стола, на что давалось всего одна минута. Братскому кондитеру досталась пшеничная мука, она испекла пирожки с ягодной начинкой. Жюри не слишком высоко их оценили.
Во втором туре необходимо было за 2,5 часа приготовить свадебный торт «Красный бархат». Причём он должен был быть перевёрнутым. С этим заданием братчанка справилась лучше. Внешний вид торта вызвал восхищение у жюри конкурса, ведущих и молодожёнов, которые пробовали изделия 14-ти кондитеров. Однако что касается вкуса, не всем в жюри он пришёлся по вкусу.
На вершине торта братчанка сделала гнездо с сердцем.
Есть ощущение такого магазинного торта в обычной кондитерской, — заявил ведущий телепроекта Ренат Агзамов.
Тем не менее, Анна Кравченко по итогам первого выпуска не покинула проект и продолжит бороться за победу. Сама она в начале программы заявила, что главным для неё в случае победы стало бы получение звания «мастер-кондитер», а не денежный приз.