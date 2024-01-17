Братчанка борется за звание «мастер-кондитер» в одноимённом шоу на федеральном телеканале

Братчанка стала одной из 14-ти участников проекта из разных регионов России. В первом туре им было необходимо приготовить изделие из сдобы. Задание осложнялось тем, что вид муки, с которым должны были работать участники, определялся случайным образом. Остальные ингредиенты необходимо было взять с общего стола, на что давалось всего одна минута. Братскому кондитеру досталась пшеничная мука, она испекла пирожки с ягодной начинкой. Жюри не слишком высоко их оценили.