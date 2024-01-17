Калининградская школа № 26 ушла на карантин по кори

Калининградская школа№ 26 ушла на карантин — четверо её учеников заболели корью. Информация об этом появилась в Сети.
Ситуацию «Клопс» прокомментировали в Роспотребнадзоре.
«С 9 января 2024 года в МАОУ СОШ № 26 города Калининграда введены ограничительные мероприятия (карантин). Зарегистрировано 4 случая заболевания корью среди учащихся — все из одной семьи. У первого ученика заболевание выявлено при обращении за медицинской помощью, у остальных — активно, в ходе медицинского наблюдения», — рассказали «Клопс».
В других школах Калининграда карантина по кори не наблюдается.
Жители Калининграда жаловались на невозможность привить детей от кори. 27.12 вакцина поступила в регион.