ГИБДД предупредила пермяков об опасности на дорогах из-за потепления

По данным пермского ГИС-Центра, на текущей неделе в регионе ожидаются перепады температуры воздуха. Так, в среду, 17 января в Прикамье потеплело. В северных и западных территориях края ожидаются обильные снегопады. В Перми осадки будут слабыми, «но ожидаются метели, усиление ветра до 15−17 метров в секунду и снежные заносы». В четверг в краевой столице может похолодать до минус 19 градусов, а в выходные — вновь потеплеет.