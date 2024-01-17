ГИБДД предупредила пермяков об опасности на дорогах из-за потепления

«Отправляясь на автомобиле в гололед, будьте предельно внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия», — предупреждают в Госавтоинспекции. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Неопытным автовладельцам рекомендовано воздержаться от поездок.
По данным пермского ГИС-Центра, на текущей неделе в регионе ожидаются перепады температуры воздуха. Так, в среду, 17 января в Прикамье потеплело. В северных и западных территориях края ожидаются обильные снегопады. В Перми осадки будут слабыми, «но ожидаются метели, усиление ветра до 15−17 метров в секунду и снежные заносы». В четверг в краевой столице может похолодать до минус 19 градусов, а в выходные — вновь потеплеет.