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Нормы питания в летних пришкольных лагерях Краснодара увеличат

В 2024 году нормы питания в летних пришкольных лагерях Краснодара увеличат на 10% — об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
Источник: KrasnodarMedia.su

По словам директора департамента образования Краснодара Александра Звягинцева, на каникулах дети должны оздоровиться, и им требуется больше калорий и полезных веществ, чем в учебный период. Так что нормы по объёмам порций и пищевой ценности продуктов увеличат.

Власти города также сообщили, что сейчас горячим питанием обеспечены 100% краснодарских школьников. Более 156 тысяч детей получают его организованно — это 86 тысяч учеников 1 — 4-х классов и 70 тысяч — 5 — 11-х классов. Остальные пользуются услугами школьных буфетов. Сегодня питание организовано в 111 пищеблоках.

Питание школьников обеспечивается из бюджетов трёх уровней: федерального, краевого и муниципального. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное двухразовое питание.

В Краснодаре также бесплатно питаются в школах более 1100 детей участников СВО. Такую меру поддержки за счёт городского бюджета ввели в феврале прошлого года.

образование