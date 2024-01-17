Нормы питания в летних пришкольных лагерях Краснодара увеличат

По словам директора департамента образования Краснодара Александра Звягинцева, на каникулах дети должны оздоровиться, и им требуется больше калорий и полезных веществ, чем в учебный период. Так что нормы по объёмам порций и пищевой ценности продуктов увеличат.
Власти города также сообщили, что сейчас горячим питанием обеспечены 100% краснодарских школьников. Более 156 тысяч детей получают его организованно — это 86 тысяч учеников 1 — 4-х классов и 70 тысяч — 5 — 11-х классов. Остальные пользуются услугами школьных буфетов. Сегодня питание организовано в 111 пищеблоках.
Питание школьников обеспечивается из бюджетов трёх уровней: федерального, краевого и муниципального. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное двухразовое питание.
В Краснодаре также бесплатно питаются в школах более 1100 детей участников СВО. Такую меру поддержки за счёт городского бюджета ввели в феврале прошлого года.