Опасна в непогоду: власти Калининграда обдумывают отказ от жёлтой тактильной плитки на тротуарах

Власти Калининграда задумались о том, чтобы перестать делать тротуары с жёлтой тактильной плиткой. Об этом сообщил представитель горадминистрации на её странице «ВКонтакте».
Горожане пожаловались, что тактильная плитка представляет большую опасность в плохую погоду, особенно на участках с уклоном в сторону проезжей части. Пользователи отмечают, что во многих местах она истëрлась и разрушилась.
«Уже задумываемся, сейчас смотрим на некоторых адресах, как себя полимеры поведут в эксплуатации, если всё хорошо, то будем их везде применять», — отметили в мэрии.
В мэрии заявили, что из-за непогоды калининградские дорожники перешли на круглосуточный режим работы.