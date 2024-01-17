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Ученики из Воронежа попросили не увольнять физрука, ударившего их товарища

Шестиклассники написали обращение к директору школы.
Источник: АиФ Воронеж

Накануне в сети появилось видео, на котором учитель физкультуры дал пощечину школьнику, следком и прокуратура ведут расследование.

На время выяснения всех обстоятельств дела, преподаватель отстранён от ведения занятий.

Напомним, что происшествие случилось в гимназии в новоусманском посёлке Отрадное под Воронежем.

Сегодня стало известно, что шестиклассники решили написать обращение на имя директора. В нём дети сообщили, что не хотят увольнения учителя. Исходя из их слов, на занятиях интересно и безопасно, а попавший на видео случай — единственный.

Педагогический состав также утверждает, что учитель физкультуры порядочный мужчина.

Однако родители учеников говорят об обратном.

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