Ученики из Воронежа попросили не увольнять физрука, ударившего их товарища

Накануне в сети появилось видео, на котором учитель физкультуры дал пощечину школьнику, следком и прокуратура ведут расследование.
На время выяснения всех обстоятельств дела, преподаватель отстранён от ведения занятий.
Напомним, что происшествие случилось в гимназии в новоусманском посёлке Отрадное под Воронежем.
Сегодня стало известно, что шестиклассники решили написать обращение на имя директора. В нём дети сообщили, что не хотят увольнения учителя. Исходя из их слов, на занятиях интересно и безопасно, а попавший на видео случай — единственный.
Педагогический состав также утверждает, что учитель физкультуры порядочный мужчина.
Однако родители учеников говорят об обратном.