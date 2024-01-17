Рейд по перевозчикам прошёл после драки водителей автобусов во Владивостоке

Операцию «Автобус» для проверки общественного транспорта провели во Владивостоке после инцидента с дракой двух водителей автобусов, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморью.
За первые сутки рейдов полицейские проверили 21 транспортное средство и привлекли к административной ответственности 17 водителей автобусов. Пассажиров перевозили машины, которые были неисправными, не зарегистрированными должным образом, без документов, предусмотренных правилами дорожного движения.
Компанию-перевозчик, водители которой устроили потасовку на проезжей части в Ленинском района Владивостока, также проверили. Выяснилось, что у водителей не было российских прав. На обоих составили административные протоколы за езду без прав, а один к тому же ответит за то, что не остановился по требованию сотрудника полиции.
Ответственных лиц компании-перевозчика также привлекут за то, что пассажиров перевозили водители без российских прав.