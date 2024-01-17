Рейд по перевозчикам прошёл после драки водителей автобусов во Владивостоке

Компанию-перевозчик, водители которой устроили потасовку на проезжей части в Ленинском района Владивостока, также проверили. Выяснилось, что у водителей не было российских прав. На обоих составили административные протоколы за езду без прав, а один к тому же ответит за то, что не остановился по требованию сотрудника полиции.