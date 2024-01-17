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Роспотребнадзор: для кого крещенская прорубь несет смертельную опасность

Врачи перечислили противопоказания к купанию в ледяной воде.
Источник: PrimaMedia.ru

Роспотребнадзор предупреждает, что купание в проруби на Крещение может нести смертельную опасность, сообщает ИА PrimaMedia.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что ежегодно, после крещенских купаний увеличивается количество больных с инфарктом и инсультом.

Врачи рекомендуют отказаться от ныряния в ледяную прорубь людям с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, болезнями центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и воспалениями в носоглотке. Медики настоятельно просят воздержаться от купания на Крещение детей, беременных женщин и стариков.

Эксперты предупреждают, что ныряние в прорубь может спровоцировать судороги, потерю сознания. А спазм сосудов, который происходит при погружении в ледяную воду, способен стать причиной инсульта или образования тромба.

Врачи рекомендуют перед ледяным купанием проверить артериальное давление. А перед заходом в купель растереть кожу, постоять на воздухе. Не стоит нырять в прорубь головой вперед, оставаться в ледяной воде больше минуты. Выбираясь из проруби, надо воспользоваться поручнями или помощью окружающих. После проруби необходимо насухо вытереться полотенцем, зайти в помещение и надеть теплую одежду.

Кроме того, нельзя употреблять алкогольные напитки до и после купания в проруби.

здоровье