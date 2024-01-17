Роспотребнадзор: для кого крещенская прорубь несет смертельную опасность

Врачи рекомендуют перед ледяным купанием проверить артериальное давление. А перед заходом в купель растереть кожу, постоять на воздухе. Не стоит нырять в прорубь головой вперед, оставаться в ледяной воде больше минуты. Выбираясь из проруби, надо воспользоваться поручнями или помощью окружающих. После проруби необходимо насухо вытереться полотенцем, зайти в помещение и надеть теплую одежду.