Роспотребнадзор: для кого крещенская прорубь несет смертельную опасность

Роспотребнадзор предупреждает, что купание в проруби на Крещение может нести смертельную опасность, сообщает ИА PrimaMedia.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что ежегодно, после крещенских купаний увеличивается количество больных с инфарктом и инсультом.
Врачи рекомендуют отказаться от ныряния в ледяную прорубь людям с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, болезнями центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и воспалениями в носоглотке. Медики настоятельно просят воздержаться от купания на Крещение детей, беременных женщин и стариков.
Врачи рекомендуют перед ледяным купанием проверить артериальное давление. А перед заходом в купель растереть кожу, постоять на воздухе. Не стоит нырять в прорубь головой вперед, оставаться в ледяной воде больше минуты. Выбираясь из проруби, надо воспользоваться поручнями или помощью окружающих. После проруби необходимо насухо вытереться полотенцем, зайти в помещение и надеть теплую одежду.
Кроме того, нельзя употреблять алкогольные напитки до и после купания в проруби.