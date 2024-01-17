В Роспотребнадзоре петербуржцам назвали правила купания в проруби на Крещение

Строго запрещено перед купанием в проруби употреблять алкогольные напитки. Это может быть опасно для жизни. Также не стоит забывать о том, что обувь должна быть устойчивой. Перед погружением в прорубь обязательно проконсультируйтесь с врачом и убедитесь, что у вас нет противопоказаний.