В Роспотребнадзоре петербуржцам назвали правила купания в проруби на Крещение

Если вы хотите окунуться в прорубь — выбирать для этого стоит только согласованные места. Они специально оборудованы, кроме того, там дежурят сотрудники спасательных и медицинских служб. В Роспотребнадзоре предупредили, что купание в других местах опасно для жизни.
Перед погружением в прорубь нужно измерить давление. Важно, чтобы его значения были в норме. Также перед тем, как окунуться, надо разогреть кожные покровы, размяться, побыть на воздухе.
«Не следует нырять в прорубь вперед головой, это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. Первыми в воду опускаются ноги», — написали в telegram-канале ведомства.
Помимо этого, запрещается прыгать или же нырять в прорубь. Не следует задерживаться в воде более чем на одну минуту. Более долгое пребывание чревато переохлаждением. Когда выходите из воды — держитесь за поручни или попросите помощи у окружающих.
Сразу после купания нужно вытереться насухо полотенцем и надеть теплую одежду. Затем нужно зайти в теплое помещение, согреться и выпить горячий напиток.
Строго запрещено перед купанием в проруби употреблять алкогольные напитки. Это может быть опасно для жизни. Также не стоит забывать о том, что обувь должна быть устойчивой. Перед погружением в прорубь обязательно проконсультируйтесь с врачом и убедитесь, что у вас нет противопоказаний.