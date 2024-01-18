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Кубай рассказал о 40-градусных морозах в конце января в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 января, ФедералПресс. В ближайшие выходные в Приморье вновь придут морозы. В некоторых районах температура опустится до −38 градусов.
Сейчас в Ричмонде: -1° 6 м/с 40% 763 мм рт. ст. +1°
Зима
Источник: РИА "Новости"

Как передает «Примпогода» и главный метеоролог региона Борис Кубай, в субботу, 20 января, будет морозно и без осадков. Минимальная температура воздуха будет −22…-30 градусов, на северо-востоке до −38. Теплее будет на побережье, до −20 градусов. Максимальные температуры будут в пределах −12…-19 градусов, на юго-востоке и побережье до −10 градусов.

В воскресенье будет облачно, днем местами пройдет снег. Днем будет на 1−3 градуса выше, чем в субботу.

Во Владивостоке в выходные дни будет холодно и ветрено. В субботу температура опустится до −19 градусов, днем будет −13…-15 градусов, будет дуть сильный северо-западный ветер.

В воскресенье будет облачно, без существенных осадков. Сильный ветер станет холоднее, чем накануне, на 2−4 градуса.