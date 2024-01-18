Кубай рассказал о 40-градусных морозах в конце января в Приморье

Как передает «Примпогода» и главный метеоролог региона Борис Кубай, в субботу, 20 января, будет морозно и без осадков. Минимальная температура воздуха будет −22…-30 градусов, на северо-востоке до −38. Теплее будет на побережье, до −20 градусов. Максимальные температуры будут в пределах −12…-19 градусов, на юго-востоке и побережье до −10 градусов.