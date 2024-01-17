Ученые Новосибирска создали оборудование для синхротрона СКИФ

Его разработало Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН. Оно позволит вывести синхротронное излучение из основного накопителя на экспериментальную станцию.



«Установка СКИФ позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона будет рекордной в мире», — говорится в сообщении.



Из федерального бюджета на создание центра направят более 47 млрд руб., сообщает правительство Новосибирской области. Завершение работ запланировано на декабрь текущего года. По словам министра науки и инновационной политики региона Вадима Васильева, в общей сложности запланировано создание 30 исследовательских станций. В рамках первой очереди строительства будет построено шесть станций.



Как писал «Ъ-Сибирь», в конце августа 2023 года в Центре коллективного пользования (ЦКП) «СКИФ» могут построить китайскую экспериментальную станцию. По словам директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова, в настоящее время рассматривается вариант поочередного создания станций. Он будет реализован при софинансировании заинтересованных компаний и партнеров проекта. Предполагается, что они будут иметь преимущество в очереди на проведение исследований. При этом 70% времени будет разыгрываться через конкурс.