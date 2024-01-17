Росавиация сообщила о задержке в аэропорту Казани 44 рейсов

«На 10.00 мск, по данным госкорпорации по ОрВД, посадку в Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Нижнекамске и Бугульме совершили восемь рейсов. Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации. Всего на прилет в Казань задерживается 21 рейс, на вылет — 23 рейса».