В Волгограде назвали способы экономии на содержании автомобиля

По словам специалистов СберАвто, сэкономить на бензине и дизеле можно, если перейти на спокойный стиль вождения. Отказ от резких ускорений и остановок еще и поможет продлить срок эксплуатации других компонентов. При длительных стоянках лучше выключать двигатель, а во время движения на хорошем покрытии использовать системы круиз-контроля.