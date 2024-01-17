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В Волгограде назвали способы экономии на содержании автомобиля

Эксперты объяснили, как сократить расходы на содержание авто (топливо, страхование, плановое обслуживание и ремонт) без вреда для машины.
москвич
Источник: РИА "Новости"

Снизить потребление топлива.

По словам специалистов СберАвто, сэкономить на бензине и дизеле можно, если перейти на спокойный стиль вождения. Отказ от резких ускорений и остановок еще и поможет продлить срок эксплуатации других компонентов. При длительных стоянках лучше выключать двигатель, а во время движения на хорошем покрытии использовать системы круиз-контроля.

Техническое обслуживание.

В руководстве к автомобилю и сервисной книжке можно найти список обязательных плановых технических работ. Такие знания позволят избежать навязывания ненужных услуг в автосервисах. Простые работы по обслуживанию машины можно выполнить самому, посмотрев ролики в Сети.

Страховка автомобиля.

Сэкономить на страховании автомобиля, познакомившись с предложениями от разных фирм. Иногда оформление документа в новой организации оказывается выгоднее даже с учетом скидки лояльным клиентам. Также эксперты предложили ограничить число водителей в страховке.