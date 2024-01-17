В Волгограде назвали способы экономии на содержании автомобиля

Снизить потребление топлива.
По словам специалистов СберАвто, сэкономить на бензине и дизеле можно, если перейти на спокойный стиль вождения. Отказ от резких ускорений и остановок еще и поможет продлить срок эксплуатации других компонентов. При длительных стоянках лучше выключать двигатель, а во время движения на хорошем покрытии использовать системы круиз-контроля.
Техническое обслуживание.
В руководстве к автомобилю и сервисной книжке можно найти список обязательных плановых технических работ. Такие знания позволят избежать навязывания ненужных услуг в автосервисах. Простые работы по обслуживанию машины можно выполнить самому, посмотрев ролики в Сети.
Страховка автомобиля.
Сэкономить на страховании автомобиля, познакомившись с предложениями от разных фирм. Иногда оформление документа в новой организации оказывается выгоднее даже с учетом скидки лояльным клиентам. Также эксперты предложили ограничить число водителей в страховке.