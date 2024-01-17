Дикие пробки и «козьи тропы» вместо тротуаров: Сильный снегопад обрушился на Нижний Новгород 16 января

Мощный снегопад накрыл Нижний Новгород вечером 16 января. Осадки продолжались вплоть до самого утра. Это привело к тому, что утро горожане встретили чуть ли не по колено в снегу. Некоторые из них даже не стали откапывать свои машины, а отправились на работу на метро. Рассказываем о последствиях снегопада в Нижнем Новгороде 16 января 2024 года.