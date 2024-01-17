Дикие пробки и «козьи тропы» вместо тротуаров: Сильный снегопад обрушился на Нижний Новгород 16 января

Мощный снегопад накрыл Нижний Новгород вечером 16 января. Осадки продолжались вплоть до самого утра. Это привело к тому, что утро горожане встретили чуть ли не по колено в снегу. Некоторые из них даже не стали откапывать свои машины, а отправились на работу на метро. Рассказываем о последствиях снегопада в Нижнем Новгороде 16 января 2024 года.
Прежде всего стоит отметить, что жителей региона заблаговременно предупредили о надвигающейся непогоде:
— Ожидается сильный снег, порывы ветра до 14−19 метров секунду, гололед и снежные заносы. Такая погода сохранится на протяжении всей ночи и утром 17 января.
Горожан также попросили быть осторожными за рулем, так как из-за осадков снижается видимость и сцепление с дорогой. Все это привело к тому, что в вечернее время в городе образовались огромные автомобильные заторы.
Важно, что при наличии сильных осадков возрастает и риск числа ДТП. К счастью, в этот раз без серьезных аварий в городе обошлось, однако неприятные случаи все-таки были. Так, на улице Культуры в утренние часы столкнулись автомобили, один из них вынесло в кювет.
В продолжение темы последствий снегопада в Нижнем Новгороде 16 января 2024 года, следует отметить, что за последние сутки по всей области зарегистрировано 31 ДТП, в том числе 11 — с пострадавшими. Большинство этих аварий произошло еще накануне в светлое время суток.
Тем временем, в соседнем Татарстане снегопад набрал такую силу, что движение на участке трассы М-12 было остановлено. Водителям оказывали необходимую помощь. Для ликвидации последствий снегопада была задействована тяжелая техника. К счастью, наш регион такая участь обошла — о полной остановке движения на нижегородских дорогах не сообщалось.
Стихия также не повлияла на график движения поездов, проходящих через Нижний Новгород — все они отправлялись и прибывали на вокзал в соответствии с расписанием. Видя, как набирает силу снегопад, рабочие Горьковской железной дороги моментально перешли на усиленный режим работы:
— Для уборки и вывоза снега на Горьковской магистрали привлечены дополнительные работники, а также задействовано 100 единиц специализированной техники. Из них 52 снегоуборочные машины, 29 плужных снегоочистителя, 17 пневмообдувочных машин и 2 струг-снегоочистителей.
Не самая благоприятная ситуация сложилась утром в нижегородских дворах. Горожанам пришлось протаптывать тропинки от подъезда и откапывать свои автомобили.
Если на проезжей части еще затемно начала сновать техника, то в некоторых дворах и скверах расчистить дороги не успели. Так, например, в Московском районе техника появилась в сквере Грабина только ближе к девяти часам утра.
Пешеходам пришлось идти по снежной кашице. Маршруты к школам и детским садам в некоторых местах просто не успели расчистить, а по дворовой территории автомобилисты успели наездить колеи.
В настоящее время снегоуборочные работы в Нижнем Новгороде продолжаются. По данным онлайн-платформы «Лобачевский» на своих маршрутах работают порядка 300 снегоуборочных машин.